陳零九之前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調搜索約談JPEX台灣首席合夥人張姓與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，依涉犯銀行法及洗錢防制法，訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據悉，目前有人向陳零九提出告訴，檢方收案後將一併偵辦。陳零九已配合警方到案說明，也已將資料交給警方，接下來不排除轉列被告。

對此，陳零九今日在社群首度發聲回應此事，「其實我也不是不解釋，但這個世界已分為現實以及虛擬，這兩個看似分開卻又緊密連結同時代表著自己的一部份，而沒有第一時間的解釋是因為我選擇了把『現實』的規則先處理好，也就是一個法治國家的規則『法律』，我以『證人』的身份去了調查局，去了地檢署。」他也提到，有民眾提告所以他去了警局做筆錄，「所以才讓我有可能成為『被告』？還是我已經『成為了』『被告』？」

他透露，這些所有的消息，每一家媒體寫的都不一樣，「連我自己都搞不清楚到底發生什麼事，但未來就是全面配合調查及說明，我對檢察官調查員說的話都是有錄音的，我也有提供我能給的所有資訊，法律會用證據告訴你們這件事的結果。」

他也坦言，家人以及支持他的朋友都非常擔心，「我媽的朋友打給她說我怎麼被羈押了，但那時候我其實人正在練團，所以我認為我該說點什麼，讓朋友們可以不用擔心，我手上保有證據可以證明我的清白，該提供的也給了檢調單位，當然這整個事件我確實有疏失，我得到一個很大的教訓，也深刻檢討，讓支持我的人難過或失望我很抱歉。」他直言說，「但我真的沒做的事就是沒做，等『現實』的事件告一個段落後，我會在『虛擬』這裡給大家一個更完整的回覆，謝謝。」