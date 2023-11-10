「柔道男神」楊勇緯延續杭州亞運奪金、全運會三連霸的氣勢與好狀態，於今（11）日登場的伯斯大洋洲公開賽中，在男子60公斤級金牌戰和學弟林崇佑展開「台灣內戰」，最終由楊勇緯勝出奪得金牌，林崇佑摘銀也寫下個人在公開賽級別的最佳成績。接下來楊勇緯將前往日本進行移地訓練，備戰今年度最後一場賽事－東京大滿貫賽。

預賽接連擊敗哥倫比亞選手洛哈斯（JOHAN ROJAS）、巴西選手奧古斯托（MICHEL AUGUSTO）及地主澳洲選手卡茲（JOSHUA KATZ）闖進金牌戰，楊勇緯對上彼此都相當熟悉、同為中華培訓隊的21歲小將林崇佑，憑藉更為豐富的大賽經驗，楊勇緯沈穩應戰並在剩下42秒時以一記單臂過肩摔取得半勝，並維持領先至比賽終了，順利收下金牌。

在國際賽決賽對戰自己國家的選手，對楊勇緯而言也是初體驗。楊勇緯對此表示：「感覺真的很不一樣，看到崇佑一路奮戰到決賽的過程也看得很感動，代表台灣的柔道實力水平都在提升進步，這是一個很好的現象。」此外他也能感覺台灣的新生代選手們都非常有想法也很有實力，只要多累積一些國際賽經驗、和世界舞台銜接，相信台灣的柔道一定會越來越好。

結束本站賽事後，楊勇緯將飛往日本移地訓練，為12月2日至3日於東京體育館登場的東京大滿貫賽備戰，也是2023年賽季最後一場比賽。去年在東京大滿貫第二輪敗給地主日本新星近藤隼斗，今年上半年又遭遇低潮，直到7月世大運摘銀、9月杭州亞運奪金之後，楊勇緯逐漸找回狀態，持續練習的新技術也更加熟練，並在實戰中取得不錯成效。經歷低潮再突破的過程，心態更成熟的楊勇緯，希望能在這次比賽中把更好的自己展現出來，用好表現為這充滿挑戰與意義的一年劃下漂亮句點。