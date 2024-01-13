美國總統拜登本週五（12）表示，在美國和英國於本週四（11）晚間對葉門發動一連串空襲後，當被問及是否願意稱其為恐怖組織時，他認為葉門叛軍「青年運動」（Houthis）是一個「恐怖組織」，雖然先前拜登親自將葉門叛軍從恐怖份子除名。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）13日報導，拜登在賓州一家中小企業接受採訪時，談到葉門叛軍是否為恐怖組織時，他表示：「我認為他們是，」「如果青年運動與我們的盟友一起繼續這種令人髮指的行為，我們將確保對他們做出回應。」當被問及美國是否正在進行代理人戰爭時，他則是簡短回答：「沒有。」

葉門叛軍被前總統川普指定為「外國恐怖組織（FTO）」不過，拜登政府於2021年將其從「外國恐怖組織（FTO）」和「特別指定的全球恐怖分子（SDGT）」名單中除名。

然而在青年運動在紅海發動一系列針對往返以色列的船隻襲擊後，美國和英國本週四晚間對葉門發動了軍事打擊。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國「不尋求與伊朗發生衝突」也不希望衝突升級。

青年運動早先表示，它將與以色列有聯繫的船隻視為目標，聲援加薩地區人民。自巴勒斯坦抵抗組織哈瑪斯10月7日襲擊加薩以來，以色列對加薩的襲擊已造成23700 多名巴勒斯坦人死亡，並導致大規模破壞和流離失所。

葉門叛軍在紅海上對商船的襲擊迫使流經這條重要的貨物和能源供應海上動脈的大部分貿易改道，導致運輸延誤並增加了運輸成本。