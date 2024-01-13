紙終究包不住火的！有人妻和老公結婚19年，然而，她發現老公近幾年在床事上逐漸「解鎖新玩法」，她一開始以為老公是看謎片學習，沒想到，竟然是偷跑去外面約砲，甚至外遇，好幾次發現老公皮包內藏保險套、玩到回家硬不起來，甚至「射不出子彈」，讓她不禁感嘆「誰說結婚要挑老實古意的，其實才是披著羊皮的狼」。

一名人妻在臉書社團「婚姻外遇敢敢說」發文，她提到一直以為老公是老實人，也不會亂搞，還認為老公「異常的行為」是她胡思亂想，沒想到，雙方在19年的婚姻中，這10幾年老公原本不會愛愛，只會脫褲子，床上沒三分鐘，但現在老公開始出現沒有過的表現，也逐漸在床事上解鎖新玩法。

這樣的狀況發生，人妻一開始以為老公是看謎片學習，但慢慢發現老公說去散步運動，結果跑去約砲，回家就看所有的事情和孩子都不順眼，還暴力相向，但對外卻說孩子與老婆的不是。

人妻也發現，從老公解鎖的新玩法上，知道約砲對象「很敢提出自己的需求」，但在她從女人敏感的直覺，抓包不僅皮包內藏保險套，玩到回家硬不起來，甚至還「射沒東西」，以及偷跑去看泌尿科，嗆老公「真的以為嚴防的滴水不漏？」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「明白你的難過，心痛，心酸，心累，好好愛自己」、「這樣的老公還要嗎？」、「也許妳們的緣分差不多了，分離有時不一定是件壞事，凡事往好處想」、「從新開始吧，下一站幸福，加油」、「外面的比較香」。

對此，原PO也回應，和老公已經離婚，而老公在婚內就交往，且離婚後老公與小三就同進同出，小三還打電話向她宣示主權，對於這樣的婚姻，她也重新思考「誰說結婚要挑老實古意的，其實才是披著羊皮的狼」。