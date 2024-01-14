2024年總統大選落幕，民進黨選前大打「中國介選」操作，學者直言兩岸關係「只會更壞，不會更好」，判斷大陸明日起將陸續動用經濟手段，或進一步往非和平方向推進。學者更指，從2024年到2028年的不可控因素太多，將讓台灣喘不過氣，台北、北京、華府都要「繫緊安全帶」做好準備。

中國時報、旺報14日舉辦「2024選後台灣新局兩岸關係」座談會。淡江大學榮譽教授趙春山認為，民進黨在選舉過程中大力操作「中國介選」，大陸對其應沒有任何懸念，兩岸關係或從馬英九時代的和解、競爭，未來不可避免地會走向對抗，「只會更壞，不會更好」，只能希望中美雙方不要把對抗轉變為衝突。

趙春山續指，北京面對來自民間「促統」的壓力會越來越大，大陸國家主席習近平在中共21大之前必須做出一定程度的表態，絕不可能交白卷。「沒有九二共識，兩岸就沒有對話也沒有接觸」，由此，美國扮演的角色將非常重要。

但趙春山表示，中美共管的危機集中在軍事方面，而大陸在經濟方面有很多可以操縱台灣的工具。他預料，大陸會從15日起陸續對台拋出ECFA早收清單及貿易壁壘調查問題，甚至可能進一步往非和平方向推進，採和戰兩手策略，對此美國將無能為力。

淡江大學教授黃介正則指出，到11月美國總統大選結束前有很多不確定性，因戰略大格局非台灣或兩岸關係可決定，而據其政軍兵棋推演結果發現，從2024年到2028年的不可控因素太多，將讓台灣喘不過氣，中華民國新任總統將「不好做」，也「做不好」；台灣會被美國更嚴格地監看，可以說此次選舉是「贏了民主，失了自主」。

黃介正強調，過去一段時間，他主要的訴求就是台灣不論在經濟或軍事上，都要爭取更多時間，以求生存發展，這就要選擇一個可以做到階段性降溫、減壓、退燒的政府。尤其是在軍事形勢嚴峻的情況下，台灣要思考有無應對問題的可用之才。他直言，未來4年台北、北京、華府都要「繫緊安全帶」，絕不能夠鬆開。

前海基會董事長洪奇昌表示，民進黨在選後除要面對「少數政府」的國內挑戰，還要面臨在美中戰略架構下維繫台海兩岸和平的外部挑戰，而後者是台灣目前的最大挑戰。尤其是習近平若四連任，其任期將與賴清德擔任總統期間重疊8年，但他相信，賴在兩岸與國安政策上能夠延續蔡英文總統穩健、務實且可預測的路線。

洪奇昌呼籲，賴清德應當要迅速跟對岸表達善意，同時遞出一定程度的橄欖枝，使兩岸恢復對話，避免在雙方政治對立及兩岸民心分歧的情況下發生誤判，最起碼應當要盡速進行在1.5軌或二軌之間的對話；同時，要緩和雙方對抗的氛圍，透過對話尋求可接受或可妥協的政治立場。