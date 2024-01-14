賴清德當選為我下任總統之後，大陸多個駐外單位相繼發聲表態。大陸外交部長王毅也親自闡明關於台灣局勢的「嚴正立場」，他稱，誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。他更警告，國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，「必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對」。

據大陸外交部網站消息，當地時間14日，正在埃及訪問的王毅在開羅會見記者。有記者問及對選後兩岸關係和台灣局勢的看法，王毅表示，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。他稱，不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。

王毅表示，80年前，中、美、英三國發表《開羅宣言》，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。此後，1945年中美英蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定「《開羅宣言》條款必將實施」。日本則接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。他說，這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

王毅強調，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！」他稱，台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能；台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。他說，國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對。

王毅還說，台獨嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，「是一條絕路，更是一條死路」。