國家圖書館館長曾淑賢在任13年，今天起退休，其職缺將由副館長翁誌聰暫代，新任館長2月1日到任。曾淑賢在卸任前，將個人收藏海內外名家簽名圖書600餘冊贈予國圖，展現對國圖的熱愛。

國圖15日舉辦「璀璨十三˙閃耀國圖」簽名書捐贈及成果分享，曾淑賢將個人收藏海內外名家簽名圖書600餘冊贈予國圖，同時分享13年來於任內完成多項足為圖資事業楷模之創舉，包括「引領專業 知識領航」、「推動閱讀 台灣幸福」、「名家收藏 經典流傳」、「卓越國圖 創新藍圖」、「全球布局 漢動天下」、「國圖瑰寶 大展鴻圖」。

教育部長潘文忠特別出席，他表彰曾淑賢對圖書館界之專業貢獻及帶領國圖同仁這13年之間不停的突破與創新事蹟，並致力於推動臺灣閱讀、提升引起各縣市政府對於閱讀的重視與推廣；除此之外，國圖積極參與國際，將台灣及出版品向世界介紹，並設立Taiwan Corner，讓全世界有機會看到台灣。

曾淑賢在其40年漫長的圖書館員生涯中，每年的台北國際書展，各出版社都會邀請外國作家來台與讀者見面，舉辦簽書會、演講會及座談會；曾淑賢一定前去排隊，拿著書排隊讓作家簽名，享受當粉絲的樂趣，因此擁有不少外國作家和圖畫書創作者所簽名的書籍。另外，經常應邀出席文學獎項的頒獎典禮，往往有很多創作者到場，例如：信誼幼兒文學獎，也是曾淑賢排隊簽書的好機會。

曾淑賢將此批珍藏的百位作家、插畫家等親筆簽名著作約600餘冊全數捐贈予國圖，細數觀看書上每一頁簽名內容，更可看出她對書的珍惜與每一位名家建立在閱讀上的情誼。此批捐贈簽名書名家不勝枚舉，甚有白先勇、蔣勳、江青、林青霞、李偉文、羅智成、王金選，趙國宗、幾米、貝果、陳怡蓁、信誼兒童文學獎得者、教育部潘文忠部長等人。

曾淑賢捐贈的這些簽名書都將典藏於國圖在台南新營設置的國家聯合典藏中心，同時也將各書簽名頁數位化後提供民眾線上瀏覽。此外，她也捐贈個人相關文物等特藏資料約150件，其中書信手稿等所提作品約20餘件。