隨著國際上對個資保護的規範更趨嚴謹完善，民眾也更重視個人資料與隱私保護，現行的資安產品將無法滿足未來所需。智冠集團過去在遊戲及數位內容產業服務多年，深感個資保護的重要性，並積極尋找各國資安解決方案。智冠集團董事長王俊博表示，面對資訊安全與網路攻擊型態瞬息萬變的挑戰，企業將更注重優化內部防火牆，以符合法規標準並與國際接軌，本次藉由智雲科技與PNPSECURE攜手合作，引進全球先進的資安系統化產品DBSAFER，將為企業提供全面、前瞻性的解決方案，建立強韌的資安保護網，以有效應對不斷變化的風險和威脅。

智雲科技長期為多家遊戲及網路服務公司提供全面性的專業機房規畫、多重整合雲端服務、高效資安防禦機制，為合作企業制定完整營運策略。尤其在數位內容娛樂產業中，能夠有效滿足零中斷、大量用戶高可用性的多層面需求，提供穩定、高效的雲端服務。

PNPSECURE自2003年成立以來，擁有25項獨特專利，並取得韓國Common Criteria（CC）資訊技術安全評估共同準則、德國GS產品安全認證等25項認證，亦受韓國公共、金融、通訊/製造、物流和醫療等各領域5,000多家標竿企業與各級政府機關認可及採用，在當地資安市場擁有高達6成市佔率，其「特權帳號管理」技術更是全球資安及個資法遵的標準配備，於合規性方面獲國際級認證。