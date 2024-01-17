一名男網友分享，女友跨年買了2件「北臉外套」，一件自己穿，一件送他，說可以穿情侶裝，他當時聽了很感動，也不捨得女友破費，因此知道外套要價6800元後，他就掏了7000元給女友，表示這樣他們就是互送外套給彼此，怎料幾天後，原PO穿著女友送的外套出門，卻被櫃哥一眼識破是假貨，他急忙找女友對質，但對方死都不肯回訊息，只在他租屋處留下道歉信與5500元就消失了。

一名男網友昨在Dcard上分享，女友送他北臉（The North Face）外套當跨年禮物，自己也買了一件相同的，說是要穿情侶裝，當下他直接陷入「愛情的粉紅泡泡」裡，因為不想女友花太多錢，便提出要出女友外套的錢，當作兩人互送禮物。

男網友表示，女友說外套是在Outlet買的，打完折1件6800元，他立刻掏了7000元給女友，隔周他興高采烈地穿著女友送的外套出門，卻被在北臉專櫃工作的朋友吐槽穿假貨，他立刻反擊說「怎麼可能，這我女友在Outlet買的欸！」

男網友說，他朋友覺得奇怪，建議他私訊女友，看看能否退換貨，結果女友很快就回傳了收據與剪下來的吊牌，怎料朋友看了卻連連搖頭，因為商品吊牌和收據都沒有問題，但是上面卻只有1件外套的價格，不是女友所說的2件。

男網友說，朋友開玩笑說「該不會你女友買專櫃的自己穿，然後送假貨給你吧？」後來他偷偷登入女友的網購平台，發現女友真的是買盜版外套給他穿，忍不住傳訊息給女友對質，怎料對方從最初的已讀不回，到最後不讀不回，連電話也不接。

男網友表示，雖然整件事情很鳥，但他沒有因此想跟女友分手，畢竟這只是經濟能力的問題，感覺說開就好了，但他卻一直無法聯繫上女友，回到租屋處後，只看到桌上留下一張寫著「抱歉」的字條，與5500元的現金，女友就這樣消失不見了，他怎麼都不會想到，兩人交往一周年竟然會因為這樣的事情分手。

超瞎故事引起網友熱烈討論，「互相送禮，你送她專櫃貨，她送你假貨」、「拿去別的專櫃檢驗看看，如果是假的就分了吧」、「以前也收過假貨，感覺很差」、「蠻好笑的，封你為今年最好笑的笑話」、「這樣還不如不要送，感覺超差」。