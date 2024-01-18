港星周海媚在去年12月病逝，享年57歲，消息一出外界都十分不捨。她生前曾憑藉在《倚天屠龍記》周芷若一角爆紅，被封為「最美周芷若」。此外，她的遺作《特別輸送》粉絲等了10年都沒有播出，不過卻有眼尖網友發現，昨（17）日首播的《仙劍奇俠傳4》片頭及片尾中出現周海媚的名字。

網路劇《仙劍奇俠傳4》昨日首播，由鞠婧禕、陳哲遠、陳楚河等人主演，此外，友情客串演員也被列在片頭及片尾的名單中。其中就有已故女演員周海媚，她的名子還特別被框起來，飾演劇中「玄天神女」一角，也就是原作裡的「九天玄女」。

粉絲看到紛紛難過表示「想她了」、「昨天打開第一集，就看到了框起來的名字，真是瞬間淚目，我不會忘記她，希望更多人記得周海媚」、「不想讓女神名字上加框框。好傷心啊」、「遺作」、「為什麼不能早2個月過審播出」、「原來框是已故這個意思」、「為什麼不早點播出」、「很遺憾」。

不過也有網友認為這樣是消費逝者，不滿表示「這都要消費！」、「吃死人骨頭？」、「這是開啟了流量密碼啊，主演演技不好的沒人看，拿個去世的友情出演博收視」但也有網友緩頰「不管是不是行銷，都畢竟是周女士留下的最後一部作品了。」、「人家出演了是個事實，標在片頭片尾也是於情於理都合適，哪裡消費了？」。