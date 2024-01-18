台灣許多用品日常使用起來非常方便，但若要出國生活的話，有些東西可能有當地的物品可以取代。一名網友就好奇，哪些廚房用品是大家推薦必備的東西，結果大部分人都認為電鍋是必備的東西，還有人坦承已經移民超過10年了，但到現在都還在用大同電鍋。

鄉民「hideonirl」昨（18）日在PTT女板表示，過一陣子她準備要搬到男友的國家去，對方請她先列出一個購物清單，讓他可以趁有空的時候先去準備好，「租屋處本身會有烤箱及微波爐，那目前已經想到的有食物攪拌機、不沾鍋、熱水壺，大家還有什麼推薦的嗎？其實不只廚具，所有生活用品都是，感覺加濕器也超需要的」。

結果大多數人秒喊電鍋，說「大同電鍋吧，移民國外10多年，都是用大同電鍋取代微波爐，不過建議去訂製鋁的，比較輕，然後配合當地電壓」、「住美國，覺得大同電鍋必備」、「電鍋萬用，可以煮的東西非常多」。

也有不少人根據自身經驗推薦「電磁爐蠻好用的」、「會蒸東西的話很推薦蒸鍋，但要看你煮不煮這類型的料理」、「壓力鍋，非常萬用」、「氣炸鍋啊」、「過濾水壺不錯用，有些地方是硬水」、「鑄鐵鍋，我在紐約快一個月很常滷牛腱、義大利麵醬汁跟咖哩飯」。