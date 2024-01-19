2023年第4季自結合併營收24.4億元，季增9.8％，年增16.6％；毛利率19.6％。在營運優化下，營業利益1.65億元，季增4.0％，年增30.2％，超越營收增幅，營益率6.8％，年增0.7個百分點。單季稅後淨利為1.70億元，每股盈餘為2.35元，達到同期次高。2023年第4季利潤率及成長表現優於以前年度，下半年營運展現穩健向上趨勢。

2023年合併營收88.4億元，年增11.2％；在穩固的客戶組合基礎上，毛利率表現全年維穩在20％；且隨著規模經濟的優勢顯現，費用率較去年下降0.9個百分點，營益率保持7％，營業利益6.07億元，年增7.8％；稅後淨利為5.88億元，每股盈餘為8.49元，再次締造營收、獲利及EPS皆寫歷史新高。

展望2024年，全球經濟景氣觸底訊號漸顯，在AI及雲端應用技術創新驅動下，互聯網、智慧汽車等科技產業的資訊需求蓬勃發展，公司預期營運將維持正成長趨勢。