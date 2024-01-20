救護車上配備電動擔架升舉系統造價達96萬元，擔架承重上限達350公斤，僅需1人即可操作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

溪北六興宮管委會及久億藥局董事長林永豐慷慨捐贈救護資源，20日舉辦捐贈儀式，由六興宮主委江筱芃（右二）代表捐贈，嘉義縣長翁章梁（左二）代表受贈，嘉義縣議員林秀琴（左一）、消防局長蔡建安（右一）參與見證。（呂妍庭攝）

久億藥局董事長林永豐20日捐贈救護車，溪北六興宮也發動募款強化救護設備，打造1輛近600萬元的先進救護車送給嘉義縣消防局新港分隊，六興宮主委江筱芃感謝善心人士化身媽祖小分靈，體現媽祖救助世人的精神。（呂妍庭攝）

嘉義縣溪北六興宮管委會及久億藥局董事長林永豐慷慨捐贈救護資源，20日捐贈新港消防隊一輛配備全新電動擔架升舉系統的救護車，不但是濁水溪以南唯一引進電動擔架升舉系統的91車，600萬造價也寫下嘉縣救護車捐贈最高紀錄，今捐贈典禮上，嘉義縣長翁章梁代表受贈、回贈感謝狀，並與六興宮主委江筱芃在駕駛座掛上平安燈等物品，祈求人員執勤平安。

今由久億藥局董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，六興宮主委江筱芃代表捐贈救護器材，江筱芃說，久億藥局過去曾捐贈一輛高頂救護車，這次是第2次捐贈，而六興宮管委會去年也曾捐贈價值百萬心肺復甦機，今再次匯集眾人善款，進行第2次器材捐贈，六興宮兩次捐款金額加上以來近250萬元，藉此強化救護車功能。

其中救護車引進要價近百萬電動擔架升舉系統，操作功能簡單且輕巧，連孩童都能推拉，江筱芃說，電動擔架讓消防弟兄更輕鬆地將傷者送上車，祝福所有需要協助的民眾都能受到媽祖的庇護，平安健康。

今捐贈典禮邀請嘉義縣長翁章梁、縣議員林秀琴及消防局長蔡建安等人出席，眾人一同祭拜祈福，捐贈儀式結束，由翁章梁、江筱芃將過爐後的平安燈掛在救護車上。

翁章梁感謝久億藥局董事長林永豐以母親林蔡邊名義捐贈救護車，也感謝六興宮主委江筱芃代表捐贈器材，翁章梁說，消防員出勤時除依賴平時的紮實訓練，也要仰賴科技救護器材，才能盡可能拯救民眾，只要增強消防設備量能，就能增加救人的力量，接下來這輛全新的救護車將會在新港地區服務，幫助更多新港鄉親。

蔡建安說，車上配備包含二氧化碳監測儀、呼吸器、電動擔架、心臟電擊器、救護背心、無線電側背包及宣導用影音系統。其中電動擔架升舉系統造價達96萬元，擔架承重上限達350公斤，僅需1人即可操作。