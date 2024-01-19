長輩吃著自己的拿手菜，幸福洋溢，笑咪咪。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉海瀛青銀共生活力園區發表「芥幸福」淺漬菜成果，是長輩的拿手菜。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉海瀛青銀共生活力園區從修繕閒置老屋，揪長輩種菜、手作漬芥菜結合空間再造、據點關懷、在地產業，19日發表「芥幸福」淺漬菜成果，長輩吃著自己親手做的芥菜飯糰，吃的是回憶、也是自信，縣府表示，這個據點非常有亮點，今年補助加倍。

嘉縣府綜合規劃處長郭凱迪、縣議員黃啟豪吃「芥幸福」淺漬菜飯糰，滿滿幸福滋味。（廖素慧攝）

新住民當家協會常務監事劉秀寬與父親吃「芥幸福」淺漬菜飯糰，共享濃濃親情。（廖素慧攝）

嘉義縣新住民當家協會、共樂居家護理所、嘉義縣聽語多重障礙協進會共同發起，由嘉義縣政府綜合規劃處輔導、中央補助經費，整理出新港鄉海瀛村一處閒置老屋，複合式使用，供長者日照學習、新住民職訓、青銀共學，戶外可活動、種菜，是多元共享場域。

共樂居家護理所護理師劉秋滿、中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧、青銀共生基地營運長張佑合作，從長者熟悉的日常「醃漬芥菜」著手，協助長輩醃製芥菜，以及研發、包裝、行銷，而產出「芥幸福」淺漬菜。

縣府綜合規劃處長郭凱迪、新科立委陳冠廷、新港鄉長葉孟龍鄉長、縣議員黃啟豪、新住民當家協會常務監事劉秀寬見證這項成果，長輩們吃自己醃漬的芥菜所做的飯糰，津津有味，笑咪咪直說「很好吃」。

郭凱迪說，海瀛青銀共生活力園區於2022年獲得國土署（前營建署）城鄉風貌經費改善環境，延伸發展為關懷據點、青銀共學，又結合在地產業，非常有亮點，因而今年補助加倍至60萬元。

陳女士2年前從中部的職場退休，返鄉照顧年邁母親，她說，陪伴母親走出家門，到這個據點與更多長輩互動、漬芥菜，感覺母親退化延緩，希望長輩們要多與社會接觸。

黃啟豪說，帶長輩醃漬芥菜是讓他們發揮專長，實現價值感、成就感，讓他們感覺被需要，找回自信，每一份「芥幸福」淺漬菜都有長輩們的生命故事，還可以加入食譜，教作芥菜料理，幸福滋味吃得更可口。