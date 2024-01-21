2024年的到來，預示這一年財富的流向和命運的轉折，有些人將迎來財富的高點，《搜狐網》盤點12生肖，其中4生肖新的一年財運亨通，在吉星的庇佑和貴人的加持下，正職工作、兼差副業或投資理財，將出現財富大躍進的新契機。

▌生肖鼠

屬鼠的人2024年充滿機遇和挑戰，可能會在副業或投資領域有所斬獲，尤其是在地方經營祖傳生意的人，可能會因為家族的支持和自己的努力，獲得豐厚的回報，但也需要注意，不要過於依賴運氣，而應更加注重實際行動和長期規畫。

▌生肖猴

屬猴的人2024年充滿活力和創造力，在吉星「三太」和「華蓋」的加持下，能充分發揮聰明才智和社交能力，得到上司和同事的認可，獲得更多的責任和機會，此外，屬猴的人可能會遇到一些貴人，仰賴他們的支持，事業發展將更為順利；在投資方面，屬猴的人能夠抓住市場變化，靈活調整策略，可能會有不錯的收益。

▌生肖雞

屬雞的人2024年更充滿希望和潛力，在吉星「穗禾」、「紫微」和「隆德」的加持下，可望在事業和財富上取得顯著進展，他們的工作表現將得到上司的讚賞，帶來升職加薪的機會，在投資領域，能憑藉自己的直覺和判斷力，發現新的商機。

▌生肖豬

屬豬的人2024年將可穩定成長，在 「魯迅」財星的加持下，可望在財務上有所收穫，無論正職工作或副業投資，都有機會增加收入，不僅如此，在這一年中可能會遇到貴人，將對事業發展大有助益，在投資方面，屬豬的人可能會有不錯的收益， 但建議保持謹慎，避免不必要的風險投資。