今（20日）是24節氣中的大寒，意味著最寒冷的時節已經到來，對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3生肖，大寒期間（1／20～2／3）財運特別熱絡，尤其是屬虎的人不僅有望升官加薪，應徵工作或創業都十分有利，同時還能逢凶化吉，創造更多財富。

▍Top 3：生肖鼠

生肖鼠容易受到貴人提拔，創業也能生意興隆，尤其平時有祭拜土地公的話更能獲利。這段期間無論遇到任何困擾或麻煩事，都能逢凶化吉、解除厄運，同時也是開創事業的良機，不僅事事皆宜、名望高漲，還有機會升官發財。

▍Top 2：生肖兔

生肖兔運勢亨通，會有喜事發生，包括婚嫁、新居入住、生子、祝壽等。此時正是逢凶化吉、解除厄運的好時機，不僅有機會升官、加薪，考試或面試也相當順遂，尤其是樂於助人者，更能得到貴人扶持，財運看好，在各方面都能獲得不錯的支持。

▍Top 1：生肖虎

生肖虎在大寒期間，無論是升官、應徵工作或是創業都相當有利，尤其平時善良且樂於助人的品行，能使眾多事務發展順遂，關鍵時刻也能獲得貴人相助，只要努力付諸實踐，就有好運降臨，不僅能逢凶化吉、解除厄運，還能獲得可觀的財富。