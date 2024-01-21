癌症若能精準知道體內突變基因，找到最適合的對應用藥，就能大幅提升藥物治療效果，現可透過「次世代基因定序」（NGS）檢測得知。健保署規劃，將給付19種癌別檢測，署長石崇良今天宣布，最快今年五月上路，每名癌友、每種癌別，終身可以使用健保給付1次，也就是說，若第一次罹患乳癌、第二次罹患不同癌症如卵巢癌，就可再使用。預計每年編列6~10億元預算。

癌症治療時，病患常花費時間在嘗試適合的標靶藥物，如今精準醫療成國際趨勢，次世代基因定序（NGS）一次檢測多個癌症基因，有助於精準用藥，但是價格昂貴。

衛福部健保署署長石崇良今天上午出席研討會時，宣布健保NGS給付政策方向，除了盤點19種癌別外，政策也確定，「每人每種癌終生給付1次」，但不包含癌症轉移，只有確診第2種癌症才可再使用。

石崇良以2022年健保數據分析，當年癌症就診病患達83萬人，藥費支出392億點，其中標靶藥物占率最高，約占整體61.7％。目前健保給付26種標靶藥品，對應11個基因位點，治療10種癌症，但給付方式沒有包含NGS，僅有單一位點檢測，一年約2億，或PCR檢驗，一年約4億元。

健保署目前共盤點19種癌別，未來皆納入NGS給付，包含非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、肝內膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌／甲狀腺髓質癌、大腸直腸癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌等。

除了癌症型別，石崇良表示，檢測時機也是重點，在效益考量及健保經費有限等前提下，研擬健保給付NGS檢測時機為癌症確診時或二、三線治療失敗後，各癌別適用時機不一，仍待依專家共識決定，訂定各癌別檢驗時機指引。

至於支付方式規劃3大模式，第一種BRCA1與BRCA2基因，基因片段較長，採獨立給付；第二種是各癌別最基本基因位點小於100個基因的小套組；第三種100個以上基因位點大套組。不採統一定價的全額給付，透過定額給付留下市場彈性，患者可差額自費。

石崇良表示，2月6日開完將開最後一次會議，訂出給付NGS規範，待三月共擬會議通過後、還會開一個專家會議、共擬會議，再經預告 期，預估最快五月就能上路。未來也會持續擴大給付項目。