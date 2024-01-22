國民黨立委鄭天財Sra Kacaw強調，經調查統計，原住民鄉親申請租屋租金補助近十年來核准率皆超過八成，高於全體申請的核准率，因此強烈呼籲符合資格的鄉親，在今年年底前盡快去申請，不要忽略自己的權益，同時也是原住民族居住正義的一環。

因就學就業需求，有許多民眾會有租屋需求，凡符合資格者皆可申請，包含：身心障礙者、特殊境遇家庭、65歲以上、低收或中低收入戶等，經評比後即可領取租屋補助，目前已逐步核准，且自1／19日起將直接入帳申請人戶頭。

對此，鄭天財Sra Kacaw於臉書表示，早在任職於原民會副主委時期，就已推動原住民租屋補助，幾經溝通後，行政院同意辦理，且因成效斐然，後續逐步擴大至不分族群，讓租屋族群減低房租壓力。

鄭天財Sra Kacaw更說明，隨時空環境的更迭，相關條件必須要與時俱進，因此透過質詢、協調，從110年度起，依城鄉差距可負擔基準，分區務實調高租屋租金補貼金額；同時保障經濟弱勢及年輕人、新婚或育有未成年子女的家庭，加碼提告補助金哦。另外在申請條件的部分，放寬家庭每人每月所得限制，並且基於便民服務，所租房屋無所有權狀者，只要具有房屋稅籍及住家用稅率，均可提出申請。且所租房屋無所有權狀者，只要具有房屋稅籍及住家用稅率，均可提出申請。

鄭天財Sra Kacaw強調，申請期限至今(113)年12月31日止，凡持有「定期租賃契約」可採紙本、郵寄、線上方式隨到隨辦。而所租的建築物只要登記用途包含「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣皆可申請；放寬無房屋稅和所有權狀之房屋，可以切結並檢附相關證明文件方式辦理。同時，申請租金補貼的房東享有「公益出租人」稅賦減免15000元，增加提供房客申請補助誘因，並且持新租約申請者，無庸提供房東身分證字號。

鄭天財Sra Kacaw強調，經調查統計，原住民鄉親申請租屋租金補助近十年來核准率皆超過八成，高於全體申請的核准率，因此強烈呼籲符合資格的鄉親，在今年年底前盡快去申請，不要忽略自己的權益，同時也是原住民族居住正義的一環。