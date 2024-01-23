攸泰科技實收資本額7.5億元，主要產品為產業電腦、嵌入式板卡及其週邊零組件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為2.15億元、2.77億元，每股稅後盈餘3.13元及2.99元。
巧新實收資本額21.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為7億元及5.68億元，每股稅後盈餘2.90元及2.15元。
台灣證券交易所訂於1月24日召開有價證券上市審議委員會會議，分別審議攸泰科技(6928)及巧新(1563)上市申請案。
攸泰科技實收資本額7.5億元，主要產品為產業電腦、嵌入式板卡及其週邊零組件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為2.15億元、2.77億元，每股稅後盈餘3.13元及2.99元。
巧新實收資本額21.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為7億元及5.68億元，每股稅後盈餘2.90元及2.15元。
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