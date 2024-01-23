攸泰科技實收資本額7.5億元，主要產品為產業電腦、嵌入式板卡及其週邊零組件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為2.15億元、2.77億元，每股稅後盈餘3.13元及2.99元。

巧新實收資本額21.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，2022年、2023年前3季稅前淨利分別為7億元及5.68億元，每股稅後盈餘2.90元及2.15元。