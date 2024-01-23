從今年1月1日開始，高雄市立聯合醫院將由榮總團隊接手營運，興建中的「高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程」正加緊趕工，目前已順利完成結構體，正進行內部及外牆裝修作業，預計明年中完工。未來民眾就醫、員工上班，搭輕軌可由南側出入口進出，開車或救護車輛則由北側新建大廳出入口進出，人潮南北出入口分流，交通動線將更便利。

高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程目前已順利完成結構體，正進行內部及外牆裝修作業，預計明年中完工。（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局表示，聯合醫院鄰近美術館地區，周邊人口快速成長，從今年開始委託高雄榮民總醫院營運管理，為因應未來的就醫需求量，便啟動「高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程」案。本工程係運用聯合醫院北側L型面積約6,527坪土地，興建包括地上二層出入口大廳，並增設地上九層病床電梯一部及景觀工程等工項，總工程經費約新台幣2億460萬元，於111年9月開工，預計於114年中完工，聯合醫院的營運團隊雖然有變動，但工程不受影響持續進行中。

聯合醫院北側大廳完工後人潮南北出入口分流，交通動線將更便利。（完工模擬圖圖片來源：高雄市工務局提供）

開工初期為維持醫院正常營運，新工處先行配合院方需求完成東、西二側臨時停車格位之設置，以解決就醫民眾停車問題。另因新建大廳範圍內存在眾多供應院內病患使用之維生管線，透過逐一清查及配合院方營運空檔予以遷改，工程障礙順利排除後，承攬廠商終在不影響院方運作及安全無虞等情況下進場全面施作，並順利於近日完成結構體施作，正式進入裝修階段。

北側大廳新建工程完工後，除可提升醫療服務資源及優化聯合醫院醫療服務環境外，更可提供居民、病患、家屬、醫療人員舒適之休憩放鬆空間，藉由留設人行道、連續植生綠帶及設置具特色與自明性的醫院入口，打造富涵文化氣息的藝術引道，更與基地南側的輕軌形成兩條林蔭綠色軸帶，通過舒適的連續步行空間，串聯馬卡綠園道、美術館與凹子底的人流。