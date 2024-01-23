追蹤GPS通常都是徵信社的手段，為了抓姦而偷裝GPS，沒想到這種事情居然發生在大陸湖北省的警車上，日前湖北省警方將警車送去保養，驚見6台車的車底有被安裝磁吸式GPS定位追蹤器，警方立即展開調查，發現是一名朱姓女子所裝設，朱女被警方捕獲，朱女坦承犯案，立即將朱女拘留8天，並處500元人民幣（約2128台幣）罰金。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，近日湖北襄陽市襄州區公安局網安大隊接到通報稱，交通綜合執法大隊在保養執法車時，發現車輛底盤多出一個黑色小方盒，進一步檢查后，確認為GPS定位裝置。

女子為躲避臨檢，在警車上裝GPS。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

女子為躲避臨檢，在警車上裝GPS。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

警方透過調查發現，該單位的11輛警車中，有6輛被安裝了GPS定位器，警方透過GPS定位器的電話卡，很快就鎖定了嫌犯朱姓女子。

朱姓女子表示，自己名下有一個運輸車隊，為躲避檢查，想到了給警車裝定位器，透過手機應用程式（app）精準掌握警車的位置，通知司機繞路。

GPS定位裝置在去年6月，其趁警車半夜在襄州站停放時，分3次在6輛執法車上偷偷安裝。朱姓女子因妨礙公務，被依法行政拘留8天，並處以500元罰款。