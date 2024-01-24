陶晶瑩2022年開設副業「辣杯杯」，去年突然退出美食街，改作電商販售，近日更爆出和合夥人、也是前負責人劉男鬧翻，昨(23日)陶晶瑩發聲明強調「並無任何『無條件贈與』或無理『強奪』之情」。今她進一步轉發財經網美「Emmy追劇時間」推測的內幕，自嘲：「這個劇也可以追一下」，默認成了冤大頭。

「Emmy追劇時間」昨發文表示，其實陶晶瑩夫婦遇到的事情很常見，簡單來說就是朋友圈有人開工廠，聊天時自稱可以供應便宜原料，聚餐開心時便決定合資創業，以為可以省下很多錢，但最後那群人發現被騙，因為不是本行不知道真實價格，竟被提供原料的廠商賺了一把。

Emmy推測，辣杯杯據說有5位股東，陶晶瑩夫妻有4成股份，劉男夫妻也有4成，辣杯杯從劉男手上拿貨後付了315萬，然而劉男從代工廠拿獲只付了217萬，一來一往便賺了98萬，最後這批貨共賺了469萬，減掉辣杯杯付的成本，469減315等於154萬，還不包含管銷費用。

Emmy說，依據股份，陶晶瑩和李李仁只賺了61.6萬，徐男夫婦除了賺61.6萬，還有先前供貨得到的價差98萬，合計159.6萬，對陶晶瑩夫婦來說相當少，Emmy認為：「你的成本如果不能壓在四成，基本上這個生意就沒什麼可做」，但官司進到法院最後還是得付錢，「法院只判決該不該給錢，不判決誰是不厚道的生意人」，並笑說以後聽到哪位朋友家裡有工廠，自己會特別警覺，「我每次聽到都很擔心有人要做冤大頭了」。

今早陶晶瑩轉發這則貼文，引來網友回：「自己要做好功課，被坑了只能怪自己，怪不了坑妳的人啦」，陶晶瑩說：「他們並沒有通過正常會議程序報價喔」、「深受其害，也是要提告訴，卻也擔心沒辦法起訴對方，不知道為什麼曾是朋友的對方，做這些事情可以自我感覺良好到認為這樣做是常理」、「陶子加油！公道自在人心」。

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