陸股原本是法人2024年相對不看好的標的，幾乎沒有一家受訪的法人看好陸股今年的走勢，不過因為陸股本益比低，股價夠便宜，在受訪8家法人中仍有4家看好陸股未來長期投資潛力。然而在大陸官方近期頻頻對陸股釋出利多之後，中信、富蘭克林華美、台新等多家投信均認為降準對陸股走勢有明顯的激勵效果，有機會提前翻轉陸股，讓陸股提前走出盤跌格局。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，大陸央行宣布將於2月5日降準2碼，預計可增加近人民幣1兆元的流動性，有利股市反彈。依據過往被視為國家隊的中央匯金公司出手的歷史來看，國家隊進場後短期能恢復市場信心，有效止住市場崩跌。如今股市已經被超賣，市場態度較為悲觀，此舉有望提振市場信心，但實際情況仍需視實際政策出台內容，以及長期的基本面復甦而定。

富蘭克林華美中國A股基金經理人蘇士勛認為，陸股經過12月的一波反彈後，元月第二周又進入修正整理之後，以去年11月份經濟數據不瘟不火，陸股的亮點是有限，不過在大陸官方端出不少牛肉後有機會吸引投資人進場，在新年來臨進入旺季後，外資回流，確實有機會拉抬買氣。

近二年陸股相對全球股市走勢疲弱，為提振股市，近期大陸官方頻頻推出救市利多，包括大陸決策官員考慮砸約人民幣2兆元（2,780 億美元）救市以及國務院再度宣示要穩市場、穩信心，而且從2月5日啟動降準2碼等政策大作多。這些政策利多若未來再搭配春季行情，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為，A股今年表現值得期待！

葉宇真表示，從2010年以來A股存在7次明顯的春季行情，行情平均持續53天左右，最早開啟於12月初，最晚開啟於2月初，春季行情存在的核心因素，一為基本面的邊際改善，二為流動性或是政策的寬鬆，除此之外，估值和情緒偏低也有利於開啟春季行情，今年第一季大陸基本面、流動性和估值情緒均符合春季行情存在的條件，配合政策積極作多是有機會翻轉A股頹勢。