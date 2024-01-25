一天1%利息騙投資，7旬翁檔不住誘惑匯款遭攔阻。（圖／警方提供）

高雄一名75歲蕭姓老翁，去年11月在網路社群加入投資群組，以一天就能賺取1%的高額利息引誘老翁投資，甚至為取信老翁還自稱會將所賺利潤做公益。老翁雖懷疑是詐騙集團，卻仍前往銀行準備匯款。所幸銀行行員發現有異，通報警方到場攔阻，最後在警方分析勸說之下，老翁打消匯款念頭，沒讓詐騙集團的奸計得逞。

據了解，日前（22日）蕭姓老翁受詐騙集團話術引誘，原本打算至銀行臨櫃款匯款10萬元。然而蕭翁在填寫匯款單時因神情有異，且邊看手機訊息邊填寫資料引起行員注意，因此通報警方了解情況。龍華所巡佐陳家偉、警員謝艾純、倪秉羽獲報立即趕往處理，原來蕭翁在網路社群發現股票投資網站，加入該股票群組後欲參加投資因此聽信客服人員話術匯款10萬元。該詐騙投資群組除以一天1%高額利息吸引老翁投資外，更假意向老翁大吐苦水自稱常被誤會是詐騙集團，還謊稱會將所賺盈餘的20％作為公益，意圖取信蕭姓老翁。

警方到達現場後向謝姓老翁分析情況，近來通訊軟體上假廣告及假投資情況甚多，詐騙集團手段十分縝密，甚至會製作投資網站及假APP取信受騙民眾。所幸最後經警方苦口婆心解釋分析後，蕭男亦覺得此投資恐有遭詐騙之虞，遂打消匯款念頭，警方才鬆了一口氣，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案 。

鼓山分局呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，切勿參加不明網路投資群組。如有任何可疑跡象可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。