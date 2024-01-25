美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席，迪馬里（Mario Diaz-Balart）及貝拉（Ami Bera）25日晚間於外交部召開記者會，面對對台軍售延遲的問題，迪馬里坦言現在處於令人沮喪情境，但他也提到目前在國會中已經有進度了，有信心見到未來會有「具體改善」。

記者詢問，過去幾年台灣有抱怨對美軍購延遲的聲音，當然美國議員們在試圖加速軍售上也有壓力，而在這新的年度裡，是否有期待在延遲的武器交付上有進展？

迪馬里坦言，現在正面臨一個令人沮喪的情境，且不只美國，歐洲也面臨同樣困境，他們在防禦上鬆懈了，導致當需要製造武器時遇到了一些麻煩，且他也不認為在目前歐洲所發生的、俄羅斯總統普丁的侵略行為中能看見一線希望，但是他認為這是對美國以及盟友們的一聲警鐘，因為普丁的侵略行徑，讓北約增加了2名新成員，因此他認為，全世界正在慢慢醒來，「面對現實」。

迪馬里續指，他們已經開始有所動作了，但是想促成一切並非一蹴可及，目前國會已經在撥款及預算上有進度了，未來也會看到國防預算增加以確保能跟上進度，他也對未來會看到具體改進感到樂觀。

貝拉補充，美國並不是試圖為這個區域帶來更多緊張，也不是台灣人為這局勢更增添緊張，但是我們仍須有所回應。他也坦言，生產線或許稍微有點落後，而這些生產線需要時間來趕上進度，美國防禦企業也同樣面臨進度壓力。

貝拉說，最終的目標不是為了挑起衝突，而是嚇阻衝突，然而嚇阻力來自自身的力量，因此他確定國會認識到在國內建立起現代化本土生產線，以及和區域夥伴建立生產線的重要性。