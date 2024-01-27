2024年新制上路，衛福部調高托育補助，孩子送托育中心照顧，家長每個月最高可以領到18000元的補助；不過相比之下，自己帶孩子的父母，育兒津貼仍維持5000元，補助差距達到3.6倍。台北市議員曾獻瑩就認為，全職媽媽更辛苦，但卻被大小眼對待，台北市政府應調高育兒津貼。對此北市社會局表示，中央為避免地方「福利遷徙」，因此要求不得加發補助，會持續向中央爭取。

曾獻瑩表示，北市的新手媽媽自己帶孩子，育兒津貼只有5000元；但若將小孩送托育中心照顧，今年變成最高18000元的補貼。曾獻瑩說，減輕爸媽的負擔是美意，但日前就接到民眾陳情，認為「媽媽自己帶小孩怎麼反而補貼比較少？感覺政府不支持全職媽媽。」

曾獻瑩指出，根據社會局提供的資料，去年北市領取育兒津貼的家長有4萬897人、其中9成都是自己帶孩子（送私托或是送私人保母仍為領取育兒津貼，人數約占育兒津貼補助人數的一成），而領取托育補助的家長則有1萬3718人。

曾獻瑩說，育兒津貼和托育補助的補助人數，比例上約為7比3，反應出少子化的社會，媽媽常捨不得把孩子送托、願意自己帶孩子，然而這群媽媽在補貼上卻遭到大小眼的對待，會要求社會局檢討研議、調高育兒津貼。

曾獻瑩強調，0到6歲國家一起養，是跨黨派共同的政見，地方政府願意補中央的不足，衛福部應該樂見其成，會建議蔣萬安市長向中央、新國會爭取放寬，也會連結選區立委共同關注此議題，讓全職媽媽感受到同樣的重視。

社會局表示，有關育兒津貼，中央為避免「福利遷徙」，也就是憂心民眾「看到哪個縣市福利好就遷戶籍到哪」，因此要求地方政府不得加發補助。此外，本市未滿2歲嬰幼兒照顧現況為，由家長或親屬自行照顧約占7成，送托托嬰中心或居家保母兒童約佔3成。社會局強調，托育與育兒為國家重大議題，本局亦會向中央反映，持續為民眾爭取。