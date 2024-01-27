今年春節連續假期共有7日，依據傳統習俗，民眾將於連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，交通部公路局表示，2月7日至14日將執行春節疏運計畫，並分析省道會有25處易壅塞路段，提醒民眾盡量避開。國道客運業者已開始販售春節車票，至昨日為止，整體訂票率約14.3％。

公路局表示，25處易壅塞省道，包含台9線蘇花改、南迴公路、台1線水底寮路段，以及台61線鳳鼻路段、竹南路段、中彰大橋路段等。除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛。

台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施，崇德路段則於春節期間試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道。

蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩；南迴公路將於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠。此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域的民眾，公路局有東部優惠專案，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠。

國道客運業者運能方面，目前東西部總計提供5.3萬班次及178萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票。截至1月26日，東西部國道客運總計售出5萬9626張，佔可售張數14.3％，其中西部國道客運售出5萬4970張，佔可售張數16.5％，東部國道客運售出4656張，佔可售張數5.6％。