一名女網友分享，等紅綠燈時聽到路人的爆笑對話，一名小女孩問媽媽「對面叔叔的下面為何會發光？」媽媽聽了忍不住罵孩子亂講話，抬頭一看卻語塞，因為馬路對面男子下體真的有個神祕的白色光點，奇葩畫面吸引8千多人狂讚。

一名女網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上分享，騎車等紅綠燈，突然聽到一個小女孩問「媽媽，為什麼對面的叔叔的下面在發光？」結果媽媽一邊罵孩子，一邊抬頭看說「不要亂講話！怎麼會有人下面在發光」。

女網友用手機隨手拍下對面馬路的照片，回到家放大一看，當場笑到停不下來，因為對面路口7-11前面，真的有一位男子的下體有神祕白色光點，遠遠看起來就像是下體在發光。

奇葩畫面引起網友熱議，吸引8千多人按讚，不少人留言討論，「名副其實的『龜有光』先生」、「他是把手電筒放拉鍊那嗎」、「上次在市區看到，我跟我老闆說旁邊有人XX在發光耶！結果我就被罵了」、「台版鋼鐵人的反應爐」、「過去接任務了，那是NPC」。另有網友猜測，可能是將手機放口袋，但是手機的手電筒被誤觸打開，就變成下面有光。