一名女網友分享，最近意外發現男友手機裡有陌生的「內衣褲」，趁著男友去上廁所偷看，結果竟是男友偷拍鄰居的內衣褲，讓她感覺很噁心，也不知道該怎麼辦，引起網友熱議，不少男網友認為，男生都好色，而且幻想無罪吧？但不少女網友認為很噁心，紛紛勸原PO分手。

一名女網友在Dcard上分享，寒假跟男友去旅遊，回來整理照片的時候，意外瞥見男友的手機相簿裡面似乎有奇怪的照片，趁著男友去上廁所偷看，結果發現男友竟然偷拍隔壁鄰居曬在陽台上的內衣褲，。

女網友表示，男友平時很愛看美女，手機裡也常有網路正妹的清涼照片，對於此事她完全沒問題，但愛看美女跟偷拍鄰居的內衣褲是不同等級的事，她覺得男友的行為很噁心，也無法理解偷拍的原因，突然不知道該怎麼面對男友。

女網友指出，男友平常是個溫和的人，第一次發現男友手機有清涼美女照片時，她只覺得果然男生都好色，後來兩人在一起，男友時不時會當著她的面聞她的內衣和內褲，當時她只覺得是情侶之間的情趣，如今看到男友偷拍鄰居的內衣褲，瞬間覺得一切都變質了，也好奇男友的行為是否觸法。

貼文引起網友討論，意外掀起男女網友大戰，不少男網友表示，幻想無罪吧？「每個人都有自己的癖好，那只是他內心的一個世界，他也沒有做其他的事情，感覺不用想這麼多」、「感覺男友只是好色而已」、「身為男生，我自認單純看到好看的內衣褲會興奮，但也僅限於看看」。

多數女網友則認為，原PO男友的行為很噁心，如果自己是被偷拍內衣褲的鄰居，真的會很害怕，也會覺得被騷擾，「難道要等到他哪天偷拍人家身體了才分嗎？換作妳自己或家人被這樣拍內衣褲不只是覺得怪而已」、「分了吧！有點奇怪」。