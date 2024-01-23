男女朋友分手後，不少人還是會對前任念念不忘，但這種行為你能忍受嗎？一名女網友透露，偶然發現男友竟會在兩人愛愛前偷看前女友的照片，讓她感覺自己被當成前任的替代品，難過說「這是什麼心態啊？根本是精神出軌吧！」

一名女網友昨（22）日在「Dcard」表示，跟現任男友在一起已經快滿一年了，但她卻注意到對方有一個奇怪的習慣，就是會在兩人愛愛前狂滑平板，本來以為對方只是偷偷看A片要助興，沒想到近日卻發現男友竟是在看前任女友的照片，讓她當場崩潰。

「所以每次愛愛的時候…你是把我當成她嗎？」原PO認為，男友的行為根本是精神出軌的一種，讓她感覺非常受傷，甚至不知道該不該給對方解釋的機會，「如果你們是我，會直接跟他說我發現了嗎？該怎麼跟他攤牌？」

其他人則怒罵「坦白跟他說妳發現了，問他是不是心裡還一直想著她」、「算，分手阿，孽種」、「如果是我也會無法接受，如果他今天背著我偷看，我不知道可能還不會怎樣，但今天就是被我發現了，我不可能會裝沒事」、「直接巴蕊企」、「有什麼好不知道怎麼攤牌的？」