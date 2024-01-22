一名女網友上網發文抱怨，跟男友交往三年，跟他們家人相處就跟一家人一樣，雙方住處也很近，原本就有計畫過年要帶禮盒跟水果過去，沒想到，男友今年居然提出可以不可以包紅包給他們家人，女網友傻眼上網詢問：「這樣合理嗎？」

女網友在網路《Zuvio》發文詢問，跟男友交往了三年，跟男友家人都相當熟，平時相處就像家人一樣，加上兩家住得很近，車程大約10分鐘而已，男友的媽媽約女網友初一過去吃飯，一起熱鬧熱鬧，女網友本打算當天帶水果跟禮盒過去拜訪，還沒跟男友討論，男友居然先提出要求。

男友跟女網友說，過年去他們家吃飯，應該有點表示，還沒等女網友講話，男友就搶著說，因為我們還沒出社會，是否可以包個紅包意思意思，爸媽各包個2000，妹妹包個1200好了，女網友聽到這段話，整個懷疑人生，這不是結婚後才會有的行為，提到有打算送水果跟禮盒，還被男友嫌不夠誠意，讓她相當傻眼，才會上網抱怨詢問。