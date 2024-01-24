泰國23歲網美、電音DJ「Nong Wan Jeab」本名Thamonwan，本月22日被發現離奇陳屍在公寓內，死狀詭異，警方展開調查，鎖定死者的40歲男友Tin，當警方找上門時，他疑似畏罪自殺，開槍自戕，送醫不治。

據《News Directory 3》報導，Nong Wan Jeab是泰國小有名氣的網紅，IG上有19萬人追蹤，但在22日時，好友注意到常常在網路上直播的她，卻已經有24小時沒有上線，朋友就去找她，怎料，打開好友公寓門後，卻看到屋內東西散落一地，Thamonwan則全身赤裸陳屍在床上。

警方獲報來到現場時，發現死者左手拿著槍，左耳上方的頭部有槍傷，警方調查後懷疑這是一起偽裝成自殺的他殺案件，除了現場證據顯示外，最主要的關鍵是，死者是右撇子，但卻是左手持槍，讓警方認為案情不單純，警方發現死者男友Tin在1月20日上午6時37分才離開案發公寓，加上死者友人的言論，將Tin列為嫌疑人。

警方循線找到Tin的另一間公寓，要求對方開門，但是沒有得到回應，之後聽到槍聲，現場人員緊急呼叫支援，之後破門發現，嫌疑人Tin倒在地上，太陽穴中彈，送醫搶救後不治身亡。雖然各項證據都顯示，Thamonwan是遭到男友Tin殺害，不過因為犯罪人已經死亡，此案件最終以不起訴結案。

據了解，Tin是已婚身分，和妻子育有一個兒子，Tin的妻子透露，在懷孕時就發現丈夫出軌，兩人還為此起衝突，要求丈夫和Nong Wan Jeab分手，怎料兩人繼續維持不正當關係，之後甚至半同居。事後Tin的妻子表示，21日晚間Tin找她，並交給她10萬泰銖（約新台幣8.7萬元），當時神情看起來有點奇怪，22日凌晨則是轉帳2次給她，並備註「再見。」她坦言，Tin生前從事開設線上賭博網站等不法工作。

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