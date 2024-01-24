烏克蘭女星佳娜去年和馬來西亞男星祖雄登記結婚，在本月18日順利生下混血寶寶Karina，是一位重3.6kg的大眼小美女。佳娜今（24）日分享產後心情，透露第一天還沒有太大感覺，沒想到第二天卻是痛苦的開始，讓她很痛苦，有點陷入產後憂鬱，還幾乎每天都在哭。

佳娜在IG上分享，當新手媽媽一周的心得，她提到在生產前，很多人和她說「生小孩很痛」，但她的生產過程卻比她原先想得還順利，「除了小孩真的要出來的那一下很痛，其他時間，我都是配合溫柔的林醫生的指示～感覺還蠻順利的！」而且在生完小孩一小時後，她甚至已經可以下床走路，身邊的人都說她恢復得很好，她也覺得好像一切都很順利。

沒想到在產後第二天，佳娜身上的傷口造成的不適，讓她不管是坐著還是躺著都很不舒服，洗澡時還發現，可能是生產時太過用力，讓她長了一個很大的痔瘡，佳娜無奈說「這是我從來沒有體驗過的疼痛～從那天開始我幾乎每天都在哭，情緒一直很低落，覺得自己是最可憐的人...」。

佳娜表示「一直聽說孕婦很容易會有產後憂鬱症，但沒想過我也會遇到這些事情...幸好老公每天都在我旁邊安慰我，很多傷口我自己都不敢看，也不敢給老公看...」不過祖雄卻是體貼的每天都會幫佳娜處理傷口，也會鼓勵她「別擔心～一定會恢復的。」

佳娜有感而發地說「覺得媽媽們真的很不容易，希望爸爸們都可以給媽媽們更多的支持跟鼓勵，不然產後的孕婦要面對這些真的很容易瘋掉...」她也希望下周的分享，她的心情可以好轉。