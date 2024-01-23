女星范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃稅風波後，一度被列為劣跡藝人，在經歷5年封殺後，事業重心逐漸轉往海外，近日傳出，她將與好萊塢動作巨星連恩尼遜（Liam Neeson）合演電影《疾凍救援》續集，不過在曝光的照片中，她的造型卻被批說像「村姑」。

范冰冰憑藉出道多年所累積的國際資源，將和拍攝過多部動作片，有著「地表最強老爸」稱號的連恩尼遜一起出演，范冰冰飾演女主角，「是一名「女打仔」，消息曝光後，不少粉絲都很期待表示「頑強的生命力這就是最好的營救～加油我冰」、「好萊塢～衝」、「國際巨星的影響力」、「生命力頑強的女人」、「期待我姐的作品。」

不過也有網友對造型不滿意批評像村姑，網友直言「我冰每次演電影都要​​醜化自己」但也有人表示「演員就是需要各種角色的，她的美貌其實很多時候反而成為了一種障礙。」

事實上，范冰冰除了這次好萊塢電影好消息外，在去年她的復出作，韓國電影《綠夜》，和韓劇《梨泰院CLASS》裡的女星李周映合作，兩人演出大尺度女女床戲，但是雖然該片橫掃柏林、坎城等各大影展，但票房卻不如預期，首映當天只有2千多人入場。