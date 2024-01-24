蟑螂身為最古老的一種生物卻相當不討喜，不僅讓許多人從小就非常害怕，就算長大了也還是會被其長相給嚇到，不過一名母親就透露，近日女兒發現家裡有蟑螂後，她不假思索地衝上前把蟑螂殺掉，讓她感慨說這就是為母則強吧。

一名女網友近日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，晚間準備洗澡睡覺的時候，女兒突然發現家裡有一隻蟑螂在爬來爬去，她急忙拿殺蟲劑去把蟑螂給殺掉，且過程中蟑螂一度往自己方向猛衝，讓她只能忍住尖叫持續狂噴，最後才順利處理完畢。

「此刻的我頭皮還在發麻呢！」該名女網友提到，她從小最怕的就是老鼠跟會飛的蟑螂，但當了媽之後，就不得不鼓起勇氣來面對這兩個恐怖的生物，「我想這就是人家說的：為母則強吧！」

其他媽媽們也認證「為母則強」是真的，紛紛喊「那天老公不在家，我跟我女兒一邊尖叫一人拿一瓶一邊噴一邊跑，重點那隻生命力又很強，等我跟我女兒噴完，我們兩個也快中毒了」、「老公不在就算了，我老公是在家，他也知道我會怕也不幫忙打，還說跑不見就不見了，當下真的很想讓我老公也不見」、「真的是這樣，我也很怕蟑螂，記得我女兒還小，有一次先生出去應酬、女兒在睡覺，忽然瞄到有一隻大強，當下雖然很害怕想奪門而出，但想到女兒還在房間裡睡覺，只好拿起拖鞋準備跟他來個生死戰」。