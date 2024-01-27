好人一生平安！日前有男子搭乘捷運時，當擁擠的人潮散去後，他驚見車門邊有位女子「走光了」，但又不好意思直接和對方直說，便拿起手機打了22個字，並拿給對方看，後來，他看著對方在檢查時候，也展現紳士風度，立刻轉身避開，直到女子要下車後，也當場對他道謝，然而，他還是擔心這樣的行為「應該沒被當噁男吧？」。

一名男子在「Dcard」發文，日前他搭上捷運時人潮壅，直到抵達某站後，人潮散去才發現站在捷運車門邊，有位穿著牛仔褲的女子，因為褲子拉鍊「好像沒拉」，當下他非常糾結要不要上前告知對方，但捷運剛好到了轉乘站，於是，他心想若對方也是在這換車，也被他遇到的話，在提醒對方好了。

豈料，男子又遇到了褲子拉鍊沒拉好的女子，但因為車廂內人比較多，若用講的怕雙方都會變得很尷尬，於是，他在手機上打了「不好意思，我無意間看到，小姐妳褲子拉鍊好像沒拉好」22字，並且拿給對方看，對方看了之後，立刻低下頭檢查並說「剛剛有拉，但好像沒拉好有點掉下來了」。

男子表示提醒完後，因為怕尷尬，但也展現出紳士的態度馬上轉身，直到女子到站後，下車前也向他道謝；因為第一次遇到這樣的情況，他在網上分享這段事情，求問網友「應該沒被當噁男吧？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「太貼心了」、「好人一生平安」、「認真回，如果我是當事女生會覺得原po很紳士」、「看標題還以為看到噁心肥宅一上車，女生馬上走光光，想說有這麼誇張嗎」。