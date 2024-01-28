台南市安南區溪南寮興安宮28日舉辦第4屆的「扛茨走溪流」活動，台南市長黃偉哲陪著百人合扛數公噸的竹籠茨，體驗早期庄民對抗水患扛著屋子遷村辛苦過程，許多議員與地方人士跟著加入活動。

安南區早期因曾文溪河道常有水患，居民搭建竹籠茨應變，一見溪水氾濫改道，就「扛著房子避難」，但隨著建築工事與水利環境改善，這樣的活動已不復見，台南市還保有傳統工藝保存者李養，懂得完整製作已被列為市定無形文化資產的竹籠茨。

首屆「扛茨走溪流」由台灣歷史博物館發起，今年已到第4屆，地方人士在李養老師傅指導下，拿舊的竹籠茨翻修，重鋪芒草、抽換竹支架，耗時約2個月完成。

今年的「扛茨走溪流」上午從溪南寮興安宮出發，繞庄內小路走1公里多的路程到「水橋松王公」舊厝地，下午再扛回原地，單趟需72人扛屋，加上替換者共需100人，由在地居民與報名志願者一起體驗。

黃偉哲28日上午陪同大人、小孩共百人，一起在哨音指揮下，扛著竹籠茨一步步向前行。他表示，透過扛屋盛大過程，可認識台江住民百年前對抗水患的歷史，體驗早期庄民互助遷村的辛苦生活。

台南市文化局文資處指出，「扛茨走溪流」是早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」的生存條件下，發展出「竹籠茨」建築工法，是種因地制宜的生活方式。

文資處盼藉活動重新喚起對這段特殊的台南生活史的關注。思考環境變遷與當代居民關係，更使在地耆老口中的扛茨記憶，真正成為可被回溯與經驗的地方史。