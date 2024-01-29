便當店女員工偷天換日1個月偷10萬 老闆「格放」抓賊

台東知名自助便當店女員工藉職務之便，竊取收銀櫃台現金。（蕭嘉蕙攝）

台東市知名自助便當店楊姓女員工利用職務之便，偷天換日，將顧客結帳現金偷藏入口袋，近月得手約10萬元；由於店內營業額趨減，業者起疑調閱監視器，曝光楊女惡行，不過楊女堅持清白，業者堅決提告，今恢復營業。

透過監視器畫面可見，楊姓女員工手腳俐落清點收銀款項，但業者格放細瞧，發現女員工點鈔過程中，不時將500元及1000元面額鈔票藏進櫃台抽屜深處，巧妙躲避監視器後，再趁空檔塞入口袋，或是夾藏在餐盤底下順手牽羊，手法巧妙多變，令業者看傻眼。

自助便當店業者表示，楊姓女員工任職3年半，主要負責包便當和支援收銀， 由於前陣子更換供貨商，營業額照理來說應該走高，但實際點收卻發現不增反減，光是這個月帳目出入將近10萬元。

事後，業者聯繫楊姓女員工追償，但楊女打死不認，並在臉書貼文否認中飽私囊，喊冤說，她很用心也很注意自身行為，自己被誤解了。

楊女日前已主動離職，業者對於她一再欺騙和推托的態度，不可饒恕，決定提告討公道。