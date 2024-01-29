晶圓代工龍頭台積電18日的法說會釋出前景利多，帶動外資認錯回補，近日股價狂飆，26日收盤價來到每股644元。可是最新統計顯示，台積電今年以來減少了近10萬名股東，股東人數已跌破110萬戶，降至109萬967人。

據《ETtoday新聞雲》報導，台灣集中保管結算所的最新數據顯示，台積電股東人數連續3周減少，其中有8.7萬名投資人在上周出場。

不過「學長畢業潮」與零股交易潮同步湧現。台積電股價飆漲，吸引大批散戶入場，光是26日就有近2.3萬筆交易，成交量超過155.58萬股，單日成交金額就超過10億元以上，讓台積電穩坐零股交易榜首。

熱絡的交易現象引起PTT網友熱議，「新的一波韭菜進場等套牢」、「學長離營，新梯的這次要一年一個月哦」、「散戶永遠就是韭菜」、「韭菜快跑啦！別賴著不跑」、「果然大部份還是韭菜，知道要跑的高手是少數」。