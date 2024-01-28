去年12月初，台積電寶山廠才包商工人在福利社群起鬥毆，而月中又發生疑似因小包工不滿有員工領相同的薪水卻不認真工作，影響工作進度，雙方互嗆後衝突一觸即發，不料1個月後，昨(27)日又傳出台積電寶山廠發生工人在高樓層互相推擠、嗆聲與互毆。

從影片中可見，1名戴著安全帽的工人，手上疑似拿著鐵條，衝往爆發打架糾紛的現場，並且還可看見雙方人馬不斷在拉扯，相互嗆聲，場面嚴重失控，後來發生糾紛的雙方被拉開，但仍然可看見互相推擠與拉扯場面，但影片最後，依舊看見1名穿著黑衣服的男子氣噗噗，對著橘色背心工人揮拳。

去年12月才傳出台積電寶山廠工地2起鬥毆事件。

據《ETtoday新聞雲》報導，有網友在不公開群組分享1段1分多鐘「工人互毆」影片，還在影片備註「天氣太冷在做暖身運動，互助揍全安，達欣勸架」，而這批工人據悉上週四才因為口角打過一次，不料，幾天時間雙方再次爆衝突。

對此，警方表示，上週五曾收到工人報案，但案發地點位於科環路二段，屬於保二管轄，而昨(27)日發生的工人打架，表示尚未接獲報案。