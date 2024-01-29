耀登上周五(26日)傳出有檢調單位至公司進行搜索調查，耀登今日最新表示，此一案件主要係「著作權爭議」所致，對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。
《通網股》耀登上周遭搜索原因曝光 對營運無影響
有關射頻天線廠耀登(3138)日前發布重訊表示該公司被檢調搜索乙事，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致。耀登今(29)日也表示，檢調此一調查行動對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。
有關射頻天線廠耀登(3138)日前發布重訊表示該公司被檢調搜索乙事，據了解，此一案件主要係「著作權爭議」所致。耀登今(29)日也表示，檢調此一調查行動對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。
耀登上周五(26日)傳出有檢調單位至公司進行搜索調查，耀登今日最新表示，此一案件主要係「著作權爭議」所致，對公司財務及業務並無重大影響，將全力配合檢方調查。
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