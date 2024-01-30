2024春節連假何處去？交通部觀光署參山國家風景區轄區北至新竹，南至彰化，轄下包括獅頭山、梨山及八卦山風景區，各有特色美景，結合竹竹苗及中彰觀光圈，從好玩到好吃，帶領遊客從參山出發，感受中台灣的美景。

獅頭山風景區：觸發心靈文化之旅

獅頭山風景區不僅可登古道吸收芬多精，也可遊老街品美食。在最受歡迎的打卡景點「東村宿舍」體驗穿和服逛南庄老街，亦或在北埔老街嚐遍客家美食；沿著獅山古道造訪多座百年古寺；向天湖體驗賽夏族的傳統文化；漫步在峨眉湖畔觀賞水岸生態。

八卦山風景區以「八卦山大佛」聞名，佛身高達7丈2尺，寶像莊嚴，不少信徒慕名前往朝聖。（圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）

梨山風景區：宛若仙境的幸福山城

沉浸在季節美景與部落山城，來場高海拔的幸福旅行！梨山擁有豐富的季節景觀，鮮甜可口的高冷蔬果更是不能錯過，位於海拔2011公尺上，台灣最高的宮殿旅館及全台最高的梨山耶穌堂是目前梨山最火紅的新地標；到谷關留宿泡湯，感受山中的歲月靜好，可藉溫泉暖湯消除整年辛勞。

八卦山風景區：探索生態自然之美

八卦山除著名的八卦山大佛，區內有各式登山步道、古道，讓來訪的旅人都能輕鬆享受森林浴；還可以到二水自行車道騎乘自行車，感受被花朵簇擁與追火車的特殊體驗。另外，在松柏嶺遊客中心也能體驗「茶薰六覺」，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。（交通部觀光署參山國家風景區管理處廣告）