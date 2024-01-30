雲林心教育 智慧教育翻轉偏鄉命運

現代管理學之父彼得杜拉克曾言：「對一些人的人生有貢獻，是值得追求的目標」，在知識半衰期縮短、競爭與淘汰激烈的年代，偏鄉教育的創新與突破更顯重要；為因應這樣的挑戰，雲林縣政府教育處成立智慧教育中心，積極建置數位學習、智慧校園環境，以實現數位平權的目標，這一系列的努力勇奪2023年行政院第6屆政府服務獎「社會關懷服務獎」。

學生證結合APP 資訊輕鬆找

雲林縣長張麗善視建立智慧校園為重要施政目標，首先透過整合悠遊卡學生證結合縣府開發的「智慧校園親師生平台」App提供全方位校園管理工具，包括榮譽榜、成績查詢、我的圖書館、健康照護、電子聯絡簿等紀錄，同時透過即時訊息推播，家長和教師能即刻獲得完整且第一手校園資訊。

設智慧教育中心 縮小城鄉差距

全國110學年度高中以下偏遠學校達1205所，雲林縣擁有113所，居全台之冠。為縮小城鄉數位落差，雲林縣政府積極行動，率先在土庫鎮越港國小成立「智慧教育中心」，包括六大主題館：人工智慧、元宇宙、STEAM手作（跨學科教育）、3D列印、未來生活、智慧農業等館。

以「新月港太空站」為名的智慧教育中心為國小三到六年級學童提供豐富的學習體驗，透過AR、VR虛擬實境和實際的動手操作等活動，激發學生對智慧科技的學習熱情。

教育處長邱孝文表示，學校也積極推動特色課程，例如文正國小的智慧農業課程，讓學生親身參與建置農業感測器，深刻感受農業與科技結合的奇妙之處。熱情歡迎全國教育夥伴蒞臨參觀交流並提供指導。

推動雲林縣智慧教育的幕後英雄們，右三是邱孝文教育處長。（圖／雲林縣政府教育處提供）

雲林縣亦率先推動國小三到六年級的資訊生活科技課程，透過結合二手玩具車，引入STEAM學習概念，將創新的教學理念擴展至偏鄉學校；為促進數位學習，雲林縣迅速採購3萬1405台平板行動載具，速度是全國第一，全縣偏鄉學校學習載具的覆蓋率已達100％。

數位學習工作坊 逾9成師參與

在師資方面，參與過數位學習工作坊的教師超過9成，積極運用數位科技編纂教材，並首創全國品德教育教科書。透過這一平台，老師的教學經驗得以傳遞，進一步推動數位化教育的發展。

近年來，雲林縣的孩子在各領域嶄露頭角，對老師家長們的努力是直接的回饋，張麗善縣長勉勵教師們繼續以創新思維回應當代教育需求，培育能夠應對未來挑戰的跨域人才。

（雲林縣政府廣告）