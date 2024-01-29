新北市三重獅子會響應新北市府好日子愛心大平台，關懷失能長輩及身心障礙朋友，今（29）日捐贈市價50萬元的15台氧氣製造機，將交由新北輔具中心評估媒合，提供給有需求的民眾使用。

新北市府祕書長邱敬斌代表新北市府接受贈與，他說，新北市身心障礙者將近18萬人，老年人口則接近73萬人，輔具需求量高，非常感謝三重獅子會的愛心，這批新製氧機將交由輔具中心納入運用。

三重獅子會會長許得志則說，三重獅子會已有53年歷史，僅次於台北縣獅子會，身爲新北市第二資深的獅子會，這幾年來獅友行善腳步遍及國內外，在新北市就捐贈多輛復康巴士、捐血車等，這次捐贈製氧機，則是在與新北市社會局副局長許秀能討論後，評估目前輔具中心比較需要的輔具進行捐贈。

社會局說，新北輔具資源中心公辦公營，是全台唯一，並推動「輔具超音速」政策，透過1397家特約廠商，讓有需求的民眾免墊款就可以快速取得需要的輔具，再由特約廠商協助向社會局請款，盼藉此簡政便民。

社會局表示，除了「輔具超音速」，新北市也推動二手輔具再生、再利用，每年回收上萬件二手輔具，經過清潔、消毒、維修後，免費媒合給有需求的民眾，讓資源循環再利用。