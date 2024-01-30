明揚大火釀10死，檢察官具體求刑董座5年徒刑。(屏檢提供)

去年9月，明揚國際公司屏東廠一場惡火，造成包括4名消防弟兄在 內共10人死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署歷經4個月偵辦，日前依 一般過失致死等罪嫌起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，眾人均否認犯行，皆以分層負責卸責，因此具體求刑4年8月至5年不等徒刑。

承辦檢察官痛斥明揚，號稱經營國際知名企業，卻文飾工安數據，製造公司治理卓越假象，因自己長期疏忽行為，惡積不可掩、罪大不可解，不但引發英勇消防員殉職，百名員工傷亡，縱使事後賠償再多，仍喚不回寶貴生命。

屏檢偵查發現，劉安晧辦公處所就在一樓，平時巡視廠區包括倉庫囤積地區，且2019年勞檢就以明列缺失，在他巡視倉庫知悉數種架橋劑並未置放在化學品倉庫，而是放置在原料倉庫，並與橡膠、包裝材料、紙等易燃物品擺放一起，已漠視危險性，置工廠及員工生命安全於不顧。

除明揚董事長劉安晧及總經理呂英誠建請求處5年徒刑外。王姓工安課長身肩廠區安全大任，平日未盡其責、粉飾廠區安全，當有工安管理師警示危險物品儲存超量，竟以虛報數量解決，如同坐在火藥堆上過日，事後輕描淡寫不知儲放物品危險性、試圖拖罪，考量後建請求處4年10月。

鄭姓製造處協理負責監督倉儲安全，竟任危險物品儲放在高溫不通風環境，且對於儲存逾管制數量仍不聞不問，僅在乎衝高產能，置安全萬般於不顧，而以分層負責一語卸責，建請求處4年10月徒刑。

阮姓生管課副課長負責倉儲安全監督，應對置放危險物品克盡安全監督之責，卻對工安管理師警示危險原物料存放超標，從未警覺，犯後亦迴避監督之責，求處有期徒刑4年8月。

林姓倉儲組長，身負倉儲環境安全之責，卻任由大量危險物品儲放不良場所，未有積極作為，事後否認犯行，求處有徒刑4年8月。明揚公司觸法部分，科以法定最高刑度新臺幣30萬元罰鍰。

檢察官也就全案爆炸火警事故是否有公務人員涉及刑法第130條廢弛職務罪嫌部分，經簽分他案調查後，認查無相關公務人員涉有犯罪實據，此部分予以簽結。