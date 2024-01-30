台股年表現亮眼，2024年金龍年是否能續航，金管會主委黃天牧30日新春記者會上指出，今年在多重風險環境下，「巨變只在朝夕間」，還是要戰戰兢兢、如履薄冰，但他認為台股深具韌性，在每一次大波動中都能如《水滸傳》中的「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」所述的，具有「雲開月明的特質」。

黃天牧指出，台股去年表現創下多項新紀錄，一、漲幅26.8％，僅次於日本，上漲幅度五年來最佳，二、集中市場平均日成交量達2811億、加櫃買更達3575億比2022年度成長16％、17％，是去年股市表現數字。三、去年外資淨匯入294億美元，也創歷史最大量，去年買超2754億元台幣，也寫下七年來買超最大量，去年如此成績。

黃天牧認為，去年台股能寫下這樣的成績，除了美國升息趨勢減緩，加上通膨也漸受管理，加上AI股帶動產業表現，台股多年來資安、永續及公司治理也不斷努力，台灣公司治理評鑑獲全球第三好成績，加上國內產業基本面因素。

展望今年，黃天牧指出，主計總處預估台灣經濟成長率可破3％、至3.35％，而升息、通膨也陸續影響減緩，甚至期待今年會降息，不過，地緣政治如俄烏戰爭、以巴衝突、紅海對運費影響，地緣政治還是未知數，氣候變遷是可能影響經濟成長與發展，世界經濟論壇提出的五大風險。

今年也是大選年，台灣是第一個選舉完的國家，但全球還有50多國要展開選舉，美國11月大選更是重中之重，因此還是要戒慎恐懼，做好健全資本市場的工作，營造對外資有利的環境。