中國經濟成長放緩將對全球造成影響已是絕大多數國家的共識，其中受影響最大的應該是中國崛起過受益最多的德國。德媒對此發表評論認為，中國經濟可能在2年內猛烈衰退9%，德國將首當其衝，影響可能持續多年，政府與企業必須做足準備。

《德國之聲》引述柏林出版的《世界報》一篇以「為什麼中國經濟重挫尤其打擊德國」為題的評論指出，德國聯邦銀行現在非常擔心中國經濟可能在2年內猛烈衰退9%，呼籲德國政界以及商界早做準備，以免到時束手無策。

文章說，「這聽起來未免有些荒謬：一星期前，北京剛剛公佈去年的經濟增長率為5.2%；德國聯邦銀行現在卻預測中國經濟有可能在兩年內暴跌9%。難道德國聯邦銀行悄悄地被末日預言家接管了嗎？」「其實不然。一方面，大家都明白中國的官方經濟數據已經不再可靠。另一方面，中國巨大的房地產泡沫正在破裂，這將對今後多年產生巨大影響。」

評論指出，「對於一個經濟體而言，房地產市場崩潰算得上是最為糟糕的情形。日本房地產泡沫在80年代末破裂後，至今未能完全恢復；美國房地產市場2008年崩盤幾乎造成了金融系統全面崩潰，只是依靠連續多年的零利率政策以及政府的巨額注資方才穩住了局勢。」

因此，「就算中國經濟衰退程度沒有德國聯邦銀行預測的那麼嚴重，我們也必須認識到，中國經濟今後多年都將增長乏力。中國經濟飛速增長的年代終於結束了。作為從中國崛起中受益最大的國家，德國將首當其衝受到影響。」

評論最後說，「幾十年來，德國企業銷售一切中國崛起所需的產品，這拉動了德國經濟增長。德國企業賺得了巨額利潤，政府的稅收也水漲船高。」但是，「現在，這一切都結束了。」

文章呼籲，德國企業必須為此做好準備，開拓新的銷售市場，也許還必須要轉變業務模式，德國政界也要為經濟停滯多年、稅收不再增長做好準備。