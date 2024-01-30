「卡戴珊家族」凱莉珍娜（Kylie Jenner）深邃精緻五官加上前凸後翹身材，IG擁有近4億粉絲追蹤，高人氣不容小覷。近日她現身巴黎高定時裝週，曬出多套華麗穿搭，透視禮服令大批網友陷入瘋狂。

凱莉珍娜透過IG寵粉發文，一連曬出4篇破尺度火辣透視裝扮，畫面中可見她身穿一襲亮片禮服，微濕潤秀髮緊貼，在光線照射下，貼身洋裝讓性感程度更加升級，對著鏡頭擺出多樣POSE，起伏又豐滿的體態，令粉絲們大飽眼福。

遊走在危險邊緣的大膽穿搭，果然成功引發話題，吸引大批網友圍觀大讚：「該死的迷人」、「美的簡直不像真實存在」、「性感尤物」、「真正的美人魚氛圍」、「令人驚嘆」。據悉，凱莉珍娜與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）熱戀中，兩人經常情不自禁公開放閃，大方態度也讓好感度倍增，人氣持續上升中。

男星陪老婆做試管！公開取精過程「倒立密封法」：一舉得男
張清芳揭4年前離婚內幕 小兒子與她冷戰2年
62歲利智長這樣？網傳李連杰禮佛照 她戴老花眼鏡暴瘦認不出

#凱莉珍娜 #Kylie Jenner #男友 #巴黎時裝週 #身材