位於臺北南區的公館，以其聚落文化、人文精神、山水生態而聞名。寶藏巖國際藝術村保留蜿蜒錯落的歷史聚落，作為藝術進駐與居民住家「藝居共生」的場域，也持續進行國際交流與藝術人才培育；蟾蜍山煥民新村是在臺灣少見的山城眷村，結合在地記憶探尋推動眷村相關工作坊及各項展演活動；過去為聯勤眷村的嘉禾新村，如今是傳續眷村精神的文化場域，以「環境劇場」、「親子共融」之目標發展。

線上線下都有！寶藏巖國際藝術村聯展看不完

沿山而建的廊道、居民自力營造的房屋、軍事遺跡防空洞，你能想像這些都是藝術家的展演空間嗎？歡迎來到寶藏巖國際藝術村！這裡適合漫遊，漫無目的地走更能感受每個轉角處所帶來的驚喜，無限綿延的空間、分岔的小徑看起來相似，卻有著些微不同，每扇門後都蘊含著獨特的藝術靈魂。國內外藝術家與在地居民一同生活，在駐村過程中獲取靈感創作，2月24日開展的「2024第一季駐村計畫聯展」，是今年第一季駐村藝術家的成果展出，為期兩週的聯展，將展示於寶藏巖室內外各個空間。

「鏈上田野」鏈上駐村計畫聯展也將同步登場，邀請藝術家進駐日本、泰國、臺灣鏈上DAO聚落（Decentralized Autonomous Organization，分散式自治組織），深化區塊鏈理解並進行互動創作。本次展覽採全數位與線上的模式，民眾可透過行動裝置參觀虛擬展間，藝術家的作品也將以NFT形式永久典藏。

左轉領取材料包，蟾蜍山煥民新村的春聯自己做！

位於公館圓環不遠處的蟾蜍山煥民新村，是一座居民組成多元、至今仍「有住人」的山城眷村。春節期間熱鬧加倍！大客廳陳列在地媽媽們的樂齡創作、常設展「我山」展出周邊單位與家山之間的互動，春聯DIY則邀請民眾前來一同手作，利用印章及貼紙創作出屬於自己的春聯，完成打卡步驟再加碼贈送「呱呱紅包袋」，一起為今年春節增添喜氣、點綴節日氣氛！

蟾蜍山煥民新村大客廳陳列在地媽媽創作，還設有常設展「我山」展出周邊單位與家山之間的互動。（圖／臺北市文化局提供）

城南探險隊，在嘉禾新村的紅門內來場春日奇遇！

嘉禾新村位於三總汀州院區與水源路間，曾是陸軍聯勤通信修理廠，隨著廠房的遷移，改制為眷村，過去的日遺招待所、防空洞和眷舍交織成新世代的回憶寶庫。這個春節，一起在紅門間穿梭、在磚瓦下遊戲，故事館實境解謎過年特別版、龍年春聯DIY、香噴噴的團圓飯黏土DIY等一系列親子同樂活動，等著你一同參與，感受紅磚牆內的微風，發現這片土地的活力。

「城南走走村」是一場串連城南地區文化與藝術聚落的盛事。公館地區，以其悠久的歷史、深厚的文化底蘊，正煥發著春日的生機。寶藏巖國際藝術村搭 起的藝術之橋，將這片區域的獨特之處完美呈現，期待大家一同來「走村」，感受臺北城南地區的文化藝術風華。春節後，公館商圈年度盛事u夜夢」2024寶藏巖光節將於3月23日盛大開幕！蟾蜍山煥民新村的「揪吉小提燈」也將成為光節活動的一部分，為整個城南帶來絢麗的光影。

@寶藏巖國際藝術村

開放時間：週二至週日11:00-18:00（除夕至初四休館）

「鏈上田野」鏈上駐村計畫聯展 2/24～3/10

2024第一季駐村計畫聯展 2/24～3/10

「夜夢」2024寶藏巖光節 3/23～5/5

@蟾蜍山煥民新村

開放時間：週二至週日10:00-12:00/13:00-17:00（除夕至初五休館）

春聯製作體驗1/9～2/24

@嘉禾新村

開園時間：週四至週日11:00-18:00（除夕至初六休園）

故事館實境遊戲「年獸場」2/4

故事館實境遊戲「紅包驚喜場」2/18

龍年春聯DIY 1/19-2/25

其他課程資訊請關注「嘉禾新村Home Village」粉絲專頁公告

嘉禾新村在2024年1月至2月間，規畫舉辦故事館實境遊戲、龍年春聯DIY。（圖／臺北市文化局提供）

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