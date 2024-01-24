有網友在臉書「路上觀察學院」分享高雄鳳山高速公路旁，有三隻黑山羊站在高高的橋邊，就像是裝置藝術般排列整齊，引發近3萬名網友按讚、逾千則留言，有人說，「這是因寒流跑到鳳山避難的岡山羊」、「高雄市府有下血本，裝置藝術還做電動的」，在地人卻習以為常，指這是附近寺廟放養的羊，早見怪不怪。

一名王姓網友在臉書「路上觀察學院」分享了這3張山羊照，並加註「我朋友說他看不懂這個裝置藝術，我說那是真的羊，只是今天站很整齊罷了，地點就在高雄鳳山⋯⋯」，引發熱烈討論，有網友質疑照片的真實性，山羊怎麼可能會排隊一致面朝外站好，但隨即引來鳳山網友留言，說「這是真的啦。」

有網友說，「還好羊在鳳山不是岡山 不然就…」、「那是今晚補品的來源」、「那是工讀生」、「裝置藝術趴下了欸，高雄市政府有下血本喔，還做電動的」、「真的是羊咩咩？！冒著生命危險值班視察路況嗎？」、「這天氣剛好需要羊肉爐來暖暖身體」、「從岡山逃命來的」。

有知情網友說，照片拍攝地點位在高雄鳳山區新富路與高速公路下涵洞旁邊，由附近的苓發宮廟主飼養，而且山羊本來就是在山壁上生活，所以爬上高速公路橋旁高處也沒有什麼難度。